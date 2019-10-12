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  • 12.10.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 11:26

İtalyanların açıklaması Rumları paniğe soktu

'nin 'deki hamlesinin ardından bölgeden çekilen İtalyanların “Karşımızda savaş gemisi varsa, sondaj yapmayız” açıklaması, Rum yönetimini paniğe soktu.

İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları panikletti!

Rumlardan çok sayıda parsel kiralayan İtalyan enerji şirketi 'nin, Yavuz sondaj gemisinin bulunduğu bölgeyle ilgili olarak "Karşımızda savaş gemisi varsa, sondaj yapmayız" açıklaması, Rum yönetimini paniğe soktu.

İtalyan enerji şirketi ENI'yi arayan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, "ENI'nin sondaj planlarında bir değişiklik yok" dedi.

"KARŞIMIZDA SAVAŞ GEMİSİ VARSA..."
ENI'nin CEO'su Claudio Descalzi öncesi gün Roma'da gazetecilerin 'nin 'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili sorularına, "Karşımızda savaş gemisi varsa, sondaj yapmayız" karşılığını vermişti.

Rum Bakan Lakkotripis, ENI ile temas kurduklarını belirterek, "Sayın Descalzi, şirket personelinin güvenliğine öncelik vereceklerini kastetmiş, yoksa Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarında bir değişiklik yok" diye konuştu.

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