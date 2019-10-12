Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Fransa'dan skandal bir karar geldi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bulunan YPG-PKK terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk olarak Finlandiya, Norveç, İsveç ve Hollanda, Türkiye'ye silah satışını durduruduğunu açıklamıştı. Daha sonra operasyonların 4. gününde Almanya da benzer bir kararla Türkiye'ye silah satışını askıya aldığını bildirdi.

MACRON KÜSTAH ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye "harekatı durdurun" çağrısında bulunmuş. Terör örgütü YPG'ye desteğini belirterek, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli." şeklinde küstah bir açıklamada bulundu.