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  • 12.10.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 23:19

'dan skandal karar! 'ye tüm silah ını askıya aldığını duyurdu...

, terör örgütü YPG-PKK'ya düzenlenen operasyonlar kapsamında 'ye yaptığı bütün silah ını askıya aldığını duyurdu. Fransa ve tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin 'nin kuzeyinde yürüttüğü nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

Fransa'dan skandal karar! Türkiye'ye silah...

'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, 'dan skandal bir karar geldi. 'nin 'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ının askıya alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bulunan YPG-PKK terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk olarak Finlandiya, Norveç, İsveç ve , Türkiye'ye silah satışını durduruduğunu açıklamıştı. Daha sonra operasyonların 4. gününde da benzer bir kararla Türkiye'ye silah satışını askıya aldığını bildirdi.

MACRON KÜSTAH ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye "harekatı durdurun" çağrısında bulunmuş. Terör örgütü YPG'ye desteğini belirterek, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli." şeklinde küstah bir açıklamada bulundu.

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