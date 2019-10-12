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  • 12.10.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 14:08

'na karşı çıkan darbeci Sisi yönetimi 'li teröristleri Kahire'de ağırladı

ve 'nun başlattığı a karşı çıkan Mısır'daki darbeci Sisi rejimi /'li teröristleri Kahire'de ağırladı. , YPG'lilere destek mesajı verdi.

Mısır, PKK'lıları Kahire'de ağırladı

() ve 'nun (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerine yönelik başlattığı Barış Planı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

'nin ını kınayan Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi, harekatın 4. gününde YPG'li teröristleri Kahire'ye davet etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü tarafından kabul edilen terörist gruba destek mesajları verildi.

'DEN YPG'YE SİLAH DESTEĞİ MESAJI
Türkiye'nin tüm hızıyla sürerken, İsrail'den skandal bir hamle iddiası geldi. İsrail'den üst düzey bir yetkili, terör örgütü /YPG'ye silah desteği verebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Hareketı öncesinde ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası İsrail'den skandal bir hamle geleceği iddia edildi. İsrailli üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye silah desteği yapabileceklerini söyledi.

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