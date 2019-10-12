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  • 12.10.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 09:16

'den haddini aşan çıkış! Başkan Erdoğan'a yaptırım istendi

'nin büyük kararlılıkla 'nin kuzeyinde yürüttüğü 'nda terörist ortakları öldürülen 'de Temsilciler Meclis'i, Trump'ın çekilme kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunarken, Başkan Erdoğan'a da yaptırım uygulanmasını istedi.

ABD'den haddini aşan çıkış! Erdoğan'a yaptırım istendi

Temsilciler Meclisine Beyaz Saray'ın 'nin 'nin kuzeyindeki terör örgütü / hedeflerine yönelik dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul tarafından sunulan karar tasarısına her iki kanadın da büyük destek verdiği belirtildi.

TRUMP'IN ÇEKİLME KARARI ELEŞTİRİLDİ
Tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Engel ve McCaul, ABD Başkanı 'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararını eleştirdi.

TERÖRİSTLERE "ORTAK" DENDİ
Açıklamasında terör örgütü YPG/PKK'yı savunan Engel, "Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan'ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM
Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Elliot Engel'in hafta içi Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde başlattığı terör operasyonunu durdurması ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik hedefli yaptırım uygulamasını içeren yeni bir tasarı daha sunacağı belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKANLAR İÇİN DE YAPTIRIM TALEBİ
Çarşamba günü kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Senato'ya yaptırım isteyen benzer bir tasarı sunduğunu açıklamış, Senatodaki her iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savunmuştu.

'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar için yaptırım istenen tasarıda, ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması isteniyor.

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