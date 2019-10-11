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  • 11.10.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 09:03

Son dakika: açıklarında tankerinde patlama!

Son dakika haberine göre 'ın Cidde kenti açıklarında 'a ait bir tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtiliyor.

İran'a ait petrol tankerinde patlama!

'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de 'a ait bir tankerinde patlama meydana geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.

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