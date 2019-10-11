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  • 11.10.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 12:21

Son dakika haberi... , Etiyopya Ali'ye verildi

2019 , Etiyopya'nın Ali'ye verildi. , Eritre ile 1998'den başlayıp iki yıl süren savaşın bitmesine öncülük etmişti.

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu!

2019 , Etiyopya 'in oldu. Jüri, Eritre ile 1998'den başlayıp iki yıl süren savaşın bitmesindeki rolü nedeniyle Ahmed'e ödülün verileceğini duyurdu.

İki Afrika ülkesi, aralarındaki düşmanlığı ancak 2018 yılında sonlandırmıştı. Abiy Ahmed, ayrıca Sudan'daki darbeden sonra askerlerle siviller arasındaki görüşmelerde de arabuluculuk rolü üstlenmişti.

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