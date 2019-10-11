Belçika'nın Liege kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı bildirildi.

Saldırıya uğrayan vatandaşlardan birinin babasının aktardığı bilgilere göre, 300'e yakın PKK yandaşı akşam saatlerinde Liege'deki Saint Lambert Meydanı'nda Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için bir araya geldi.

BIÇAK VE KESİCİ ALETLERLE SALDIRDILAR

PKK yandaşları gösteriler sırasında bıçaklı ve kesici aletlerle iki Türk gencini yaraladı.

Gençlerin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Türk yetkililerin gerekli girişimlerde bulunduğu ve tüm tedbirleri aldığı öğrenildi.