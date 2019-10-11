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  • 11.10.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 22:23

'da yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı

'da yandaşları 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı 'nı protesto etmek için bir araya geldi. PKK yandaşları gösteriler sırasında bıçaklı ve kesici aletlerle iki Türk gencini yaraladı.

Belçika'da PKK'lı hainler Türk vatandaşlarına saldırdı

'nın Liege kentinde terör örgütü yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı bildirildi.

Saldırıya uğrayan vatandaşlardan birinin babasının aktardığı bilgilere göre, 300'e yakın PKK yandaşı akşam saatlerinde Liege'deki Saint Lambert Meydanı'nda 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı 'nı protesto için bir araya geldi.

BIÇAK VE KESİCİ ALETLERLE SALDIRDILAR
PKK yandaşları gösteriler sırasında bıçaklı ve kesici aletlerle iki Türk gencini yaraladı.

Gençlerin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Türk yetkililerin gerekli girişimlerde bulunduğu ve tüm tedbirleri aldığı öğrenildi.



Kaynak: AA

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