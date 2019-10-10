Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 11.10.2019 01:32
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 01:32

Sudan'da 3 ay uzatıldı

Sudan'da olağanüstü hal () 3 ay daha uzatıldı. Darbenin ardından yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi, 11 Temmuz'da OHAL'i 3 ay uzatmıştı. Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, yaptığı yazılı açıklamada, 'in cuma gününden geçerli olmak üzere ülke genelinde 3 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle görevine son verilmesine yol açan gösterilerin organizatörü sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, salı günü OHAL'in uzatılmasını desteklediğini açıklamıştı.

Beşir, rejim karşıtı protesto gösterilerinin yoğunlaştığı dönemde, 22 Şubat 2018'de 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Darbenin ardından yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi, 11 Temmuz'da OHAL'i 3 ay uzatmıştı.

Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker sivil ortak geçiş yönetimi başlamıştı.

Devleti temsil makamındaki Egemenlik Konseyine 21 ay asker, 18 ay da bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.




Kaynak: AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSudan'da OHAL 3 ay uzatıldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri