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  • 10.10.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 17:37

'da 'nın kurduğu hükümet düştü

Viroica Dancila hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi 4'e karşı 238 oyla kabul edildi. Ocak 2018'de, başbakanlık görevinden istifa eden 'nin ardından göreve başlayan Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

Romanya'da hükümet düştü

'da 'nın kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü.

Başbakan Viroica Dancila hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi, 4'e karşı 238 oyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı , yaptığı açıklamada, "Bugün Romanya kazandı. Hükümetin düşmesi, toplumun hükümetin yetersizliğine verdiği tepkinin doğal sonucudur." dedi.

Ocak 2018'de, başbakanlık görevinden istifa eden 'nin ardından göreve başlayan Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

Dancila, 10 Kasım'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Sosyal Demokrat Partinin cumhurbaşkanı adayıydı.

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