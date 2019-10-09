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  • 09.10.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 15:46

'da yakınında silahlı bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

'da bir yakınında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca mezarlığına da bomba atıldığı da belirtilirken, insanlara 'evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı. Polis açıklamasında, 1 kişinin gözaltına alındığı, güvenlik kameraları incelemesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin 2 kişi olarak tespit edildiği ve arabayla kaçtıkları ifade edildi.

Almanya'da silahlı bombalı saldırı!

'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde yakınlarında 2 saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi. Saldırganın yakalanması için demir yolu seferleri durduruldu. Polis saldırganın silahının yayında olduğunu bildirerek halkın evlerine dönmelerini kalabalık ortamların boşaltılmasını istedi. Polis açıklamasında, 1 kişinin gözaltına alındığı, güvenlik kameraları incelemesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin 2 kişi olarak tespit edildiği ve arabayla kaçtıkları ifade edildi.

YAHUDİ MEZARLIĞINA EL BOMBASI ATTILAR
Sinagog'un yanında bulunan bir mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi.
Saldırı Yahudilerin dün akşam başlayan ve bu akşam sona erecek olan, Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur Bayramı'nda meydana geldi.

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