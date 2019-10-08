ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.
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Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması: Birlikleri operasyon alanından çıkardık
Son dakika haberine göre Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı Güvenli Bölge Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 'Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık' ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.
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