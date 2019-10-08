ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.



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