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  • 08.10.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 23:06

'dan flaş açıklaması: Birlikleri operasyon alanından çıkardık

Son dakika haberine göre 'nin 'nin kuzeyine yapacağı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD , 'Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık' ifadelerini kullandı.

Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması

ABD , 'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.

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