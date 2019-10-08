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  • 08.10.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 20:29

Başkan Erdoğan, 'dan ayrıldı

Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 20.15'te 'ın başkenti Belgrad'dan ayrıldı. Erdoğan'ı, 'ndan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç uğurladı.

Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 20.15'te 'ın başkenti Belgrad'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 'ndan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Belgrad'dan ayrıldı.

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