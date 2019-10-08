Azerbaycan'da flaş istifa!

Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov, başbakanlık görevinden istifa etti. Azerbaycan Parlamentosu'nun bugün sabah gerçekleşen oturumunda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin Başkanı Oktay Esedov, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov'un istifa ettiğini açıkladı. Memmedov meclisin açılış konuşması sırasında istifa olayını doğrulayarak, "Başbakan Nevruz Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kendi iradesiyle başbakanlık görevinden ayrılmak için istifasını sundu." açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Başbakanı ayrıca Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Nevruz Memmedov, geçtiğimiz yıl 21 Nisan tarihinde başbakanlık görevine gelmişti.