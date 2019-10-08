ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin senatörlerinden Lindsey Graham Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon konusunda küstah tehditlerde bulundu.

"KAPSAMLI, DERİN VE YIKICI YAPTIRIMLAR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham,"Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

Graham daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını Kongre'den geçireceklerini ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.