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  • 08.10.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 21:31

'li Senatör haddini aştı! " 'nin kuzeyine girerse..."

'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü haddini aştı. ’nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyona ilişkin açıklama yapan Graham küstahça tehditler savurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham,"Türkiye 'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir." ifadelerini kullandı.

Operasyon hazırlığı ABD'li Senatörü kudurttu!

'de Cumhuriyetçi Parti'nin senatörlerinden 'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon konusunda küstah tehditlerde bulundu.

"KAPSAMLI, DERİN VE YIKICI YAPTIRIMLAR"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham,"Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

Graham daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'ye girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını Kongre'den geçireceklerini ve Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.

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