Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.10.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 16:09

Son dakika! Azez ve 'de bombalı saldırı: 14 yaralı

Son dakika haberine göre 'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki beldesi ve Azez ilçesinde düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesine bağlı ve Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez'de eş zamanlı iki terör saldırısı düzenlendi.

Çobanbey kent merkezinde Türkiye sınırına yakın bir noktada Suriye Milli Ordusu (MSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

AZEZ'DE DE İNTİHAR SALDIRISI
Azez'in batısındaki kontrol noktasına gelen motosikletli terörist intihar saldırısı düzenledi.

Saldırıda 8 sivil yaralanırken, eylemi gerçekleştiren terörist hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika! Azez ve Çobanbey'de bombalı saldırı: 14 yaralı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri