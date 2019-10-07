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  • 07.10.2019 22:40
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 22:48

Son dakika: Bu ne yaman çelişki! 'den /'ya 80 TIR'lık can suyu

, 'de terör örgütü / işgalinde bulunan bölgeye, lojistik malzeme sevk etti. YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı TIR'larda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

Bu ne yaman çelişki! ABD'den YPG/PKK'ya 80 TIR'lık can suyu

'taki askeri unsurlarının sevk ettiği 80 TIR'lık konvoy, saat 21.00 sularında sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti. /'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı TIR'larda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği TIR sayısı 600'e yaklaştı.

ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı , ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce tır dolusu silah göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ile ilgili flaş açıklamalarda bulunmuş, "Yılar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi." ifadesini kullanmıştı.

Şimdi ise Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgeye yaptığı lojistik malzeme sevkiyatı 'bu ne yaman çelişki' dedirtti.

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