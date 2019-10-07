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  • 07.10.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 21:47

'dan 'nin operasyon kararı sonrası ikinci "" açıklaması

(), 'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından 'de 'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon'dan ikinci Suriye açıklaması

Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ", Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından 'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı.

"Bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediği"ne ilişkin soruya Gleason, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

"ABD ASKERLERİ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE DURMAYACAK"
Diğer taraftan, Başkanı 'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını AA muhabirine değerlendiren bir savunma yetkilisi ise ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını ifade etti.

Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin 'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

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