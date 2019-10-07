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  • 07.10.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 15:25

'nin 'den çekilmesi sevicisi diplomatı çıldırttı! Trump'ı yerden yere vurdu

askerlerinin 'nin kuzeyinden çekilmeye başlaması ve ardından 'nin başlatacağı harekat sevisici ABD'li diplomatı çok ama çok üzdü. ABD'nin eski 'la mücadele özel temsilcisi Brett , 'li teröristlerle verdiği birçok görüntü nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Mc. Gurk ABD'nin askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmeye başlaması üzerine Trump ve Pompeo'yu yerden yere vurdu.

Trump'ın kararı PKK sevicisi diplomatı çıldırttı!

Başkanı 'ın 'den çekilme kararının ardından istifa eden eski 'la mücadele özel temsilcisi Brett , Fırat'ın doğusundaki son gelişmeler karşısında bir kez daha şok yaşadı.

"Donald Trump bir Genelkurmay Başkanı değil. Bilgisi sahibi olmadan veya danışmadan düşüncesizce kararlar veriyor" diyen McGurk, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da hedef alan açıklamalar yaptı.

ABD'nin ve 'lı teröristleri yüz üstü bırakmasına öfkelenendiği anlaşlan Brett McGurk, Trump'ın yapılan anlaşmadan bilgi sahibi olup olmadığını sordu.

McGurk, Aralık 2018'de Başkan Trump'ın çekilme kararını ilan etmesinin ardından istifa etmişti. Çekilme kararını "Suriye politikasının 180 derece değişimi" olarak değerlendiren diplomat, YPG'li teröristlerle verdiği birçok görüntü nedeniyle Türkiye'nin de büyük tepkisini çekmişti.

Trump ise, Twitter hesabından istifa kararıyla alay etmişti: "Kim olduğunu bilmediğim Brett McGurk, Başkan Obama tarafından 2015'te atanmıştı. Şubat ayında zaten görevinden ayrılması gerekiyordu ama o ayrılıktan önce istifa etti. Şovmen? Yalan Haberciler olay bile olmayan bu durumu büyütüyor."

ABD askerleri Suriye'de ilk kez 2015 sonbaharında görevlendirildi. Dönemin başkanı , özel kuvvetlere bağlı küçük bir birimi, terör örgütü DEAŞ'ya karşı mücadele için bölgeye gönderdi. Devam eden yıllar içinde sahadaki ABD askeri varlığı daha da arttı, bugün halihazırda yüzlerce asker bölgede.

Üç yıldan biraz fazla süre içinde, ülkenin kuzey doğusunda askeri üsler ve küçük havaalanları kuruldu.

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