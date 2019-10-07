ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa eden eski DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Fırat'ın doğusundaki son gelişmeler karşısında bir kez daha şok yaşadı.

"Donald Trump bir Genelkurmay Başkanı değil. Bilgisi sahibi olmadan veya danışmadan düşüncesizce kararlar veriyor" diyen McGurk, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da hedef alan açıklamalar yaptı.

ABD'nin YPG ve PKK'lı teröristleri yüz üstü bırakmasına öfkelenendiği anlaşlan Brett McGurk, Trump'ın yapılan anlaşmadan bilgi sahibi olup olmadığını sordu.

McGurk, Aralık 2018'de Başkan Trump'ın çekilme kararını ilan etmesinin ardından istifa etmişti. Çekilme kararını "Suriye politikasının 180 derece değişimi" olarak değerlendiren diplomat, YPG'li teröristlerle verdiği birçok görüntü nedeniyle Türkiye'nin de büyük tepkisini çekmişti.

Trump ise, Twitter hesabından istifa kararıyla alay etmişti: "Kim olduğunu bilmediğim Brett McGurk, Başkan Obama tarafından 2015'te atanmıştı. Şubat ayında zaten görevinden ayrılması gerekiyordu ama o ayrılıktan önce istifa etti. Şovmen? Yalan Haberciler olay bile olmayan bu durumu büyütüyor."

ABD askerleri Suriye'de ilk kez 2015 sonbaharında görevlendirildi. Dönemin başkanı Barack Obama, özel kuvvetlere bağlı küçük bir birimi, terör örgütü DEAŞ'ya karşı mücadele için bölgeye gönderdi. Devam eden yıllar içinde sahadaki ABD askeri varlığı daha da arttı, bugün halihazırda yüzlerce asker bölgede.

Üç yıldan biraz fazla süre içinde, ülkenin kuzey doğusunda askeri üsler ve küçük havaalanları kuruldu.