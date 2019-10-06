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  • 06.10.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 19:22

Rus milletvekilini sorgulayan ’ye ’dan nota

’de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için ’a giden Rus milletvekili havaalanında tarafından sorgulanınca, tarafından ABD’ye nota verildi.

Acil koduyla toplandılar! ABD’ye Rusya’dan nota

'nın Başkurdistan bölgesinden Duma Parlamentosu Milletvekili , Amerika Birleşik Devletleri'nin şehrinde bugün gerçekleşmesi planlanan bir panele katılmak için 'dan hareket etti.

FBI AJANLARI TARAFINDAN SORGULANDI
Dün gece saatlerine doğru New York havaalanına ulaşan milletvekili pasaport kontrolü sırasında 'nin Federal İstihbarat Servisi () ajanları tarafından sorguya çekildi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov tarafından yapılan yazılı açıklamada, FBI ajanlarının milletvekilini gayri resmi bir sorguya çektiğini duyurdu. Sonrasında Rus milletvekilinin ise FBI ajanları tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.

ACİL KODUYLA TOPLANTI YAPILDI
Yaşanan bu gerilimin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda acil koduyla toplantı yapıldı. Gerçekleşen toplantının ardından alınan karar doğrultusunda ABD makamlarına doğrudan nota mektubu gönderildi. Açıklamada Amerikan diplomasisinin bazı yetkililerin bu gibi eylemlerini hakkında düşünmesi gerektiği vurgulanırken, ABD - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin ABD tarafından sekteye uğratıldığı ve normalleşme için ABD tarafının çaba göstermediği savunuldu.

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