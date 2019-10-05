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  • 05.10.2019 19:03
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 19:03

'ta 4 evsiz öldürüldü

'nin en büyük metropollerinden 'ta, evsiz 4 kişi sokakta uyurken öldürüldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaklaşık 550 bin kişinin evsiz olduğu ABD'de evsizlerin en fazla olduğu bölgenin ise finans merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki metropolitan bölgesi olduğu belirtiliyor.

New York'ta 4 evsiz öldürüldü
Manhattan'ın 'nde 4 evsiz erkek sokakta uyurken başka bir evsiz tarafından öldürüldü, 1'i ise ağır yaralandı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın Chinatown Mahallesi'nde sokakta uyuyan evsiz 4 erkek "metal bir nesne" ile öldürüldü, 1 evsiz ise ağır yaralandı.

24 yaşındaki bir evsizin, cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD'DE 550 BİN KİŞİ EVSİZ
Yaklaşık 550 bin kişinin evsiz olduğu 'de evsizlerin en fazla olduğu bölgenin ise finans merkezi olarak kabul edilen şehri ile yakınındaki metropolitan bölgesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon kişi içinde 86 bin evsiz bulunuyor.

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