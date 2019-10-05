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  • 05.10.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 18:57

'dan flaş açıklama: a astronot göndereceğiz

İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, başka ülkelerin de desteğiyle a İranlı astronot göndereceklerini söyledi. Cehromi, "Başka ülkelerin de desteğiyle uzaya mutlaka İranlı astronot göndereceğiz." dedi

İran açıkladı: Mutlaka göndereceğiz

İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Dünya Haftası kapsamında bakanlıkta düzenlenen etkinlikte, ülkesinin uzay alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İran'ın uzay endüstrisi alanındaki çalışmalarının ABD'yi kızdırdığını ve bu nedenle bir gecede İran'ın 3 uzay kurumunu yaptırım kapsamına aldığını belirten Cehromi, "Başka ülkelerin de desteğiyle uzaya mutlaka İranlı astronot göndereceğiz. Bu gelişmeden hoşlanmayacak olanlar bilmelidir ki bir metre uzaklıktan görüntü alabilecek uyduyu da 2021 yılına kadar yörüngeye yerleştireceğiz." dedi.

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