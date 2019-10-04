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  • 04.10.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 23:29

dakika: 'ta hükümet 'a yükseldi

dakika haberine göre, 'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet 'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı açıklandı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda 60 kişi öldü

Eylemciler, ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 60'aye çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonunun olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurmuştu.

Göstericilerin yolsuzluğun a erdirilmesi taleplerinin haklı bir talep olduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, hükümetin bu konunun üzerine gidebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

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