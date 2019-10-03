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  • 03.10.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 16:17

Son dakika: 'nde : 4 ölü

'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen da 4 polis hayatını kaybetti. Emniyet personeli olduğu belirtilen saldırgan ölü ele geçirildi.

Paris'te polislere bıçaklı saldırı: 4 ölü

'nın başkenti Paris'te, bıçakla polislere saldıran adam vurularak öldürüldü. Saldırıda 4 polis öldüğü gelen bilgiler arasında. Saldırganın polis merkezindeki istihbarat bölümünde çalışan sivil bir memur olduğu belirtildi.



Paris'te NotreDame yakınlarında bulunan polis merkezinde dehşeti yaşandı.

AFP saldırıda 4 polis memuru öldüğünü duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

Polislerin ateş ederek öldürdüğü saldırganın polis merkezinde 20 yıldır çalışan sivil memur olduğu belirtildi.


Saldırganın polisleri merkeze getirdiği seramik bıçakla öldürdüğü kaydedildi.

Saldırıda en az bir polis memuru da yaralandı.

Cité'deki metro istasyonu olaydan sonra geçici olarak kapatıldı.

Bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğu öğrenilirken, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in polis merkezine geldi.

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