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  • 03.10.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 18:24

’da sonrası maden çöktü! 17 işçi mahsur kaldı

’da Katoviçe kentinin batısında yer alan Bielszowice bölgesindeki bir madende, 2.6 büyüklüğünde yaşanan sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonrası 17 işçinin madende mahsur kaldığı belirtildi.

17 işçi madende mahsur kaldı!

'da Katoviçe kentinin batısında yer alan Bielszowice bölgesindeki bir madende, 2.6 büyüklüğünde yaşanan sonrası çökme meydana geldi.

Polonya'da yerel saatle 15.00'de meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken madende 17 madencinin mahsur kaldığı bildirildi. Mahsur kalan madencilerle iletişimin sağlanırken, 3 kurtarma helikopterinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Çok sayıda sağlık ekibinin de olay yerinde hazır bulunduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri mahsur kalan maden işçilerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

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