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Tottenham'da yasak aşk skandalı! Yumruklar havada uçuştu

dünyasında yasak aşk skandalı ortaya çıktı. İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen 'in hayat arkadaşı, oyuncuyu takım arkadaşı ile aldattı. Yasak aşk yaşayan ikili giyinme odasında yakandı.

Birtakım ihanet
Futbol dünyasında yasak aşk skandalı ortaya çıktı. İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen 'in hayat arkadaşı, oyuncuyu takım arkadaşı ile aldattı. Yasak aşk yaşayan ikili giyinme odasında yakandı.



Olaya bir başka Tottenhamlı oyuncu daha katıldı. İngiliz cu , yasak aşk yaşayan Jan Vertonghen yumrukladı. Skandal İngiliz basınında yankılandı.



YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Harry Kane yasak aşk yaşayan Vertonghen'i dövdü.


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