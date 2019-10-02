Tottenham'da yasak aşk skandalı! Yumruklar havada uçuştu

Futbol dünyasında yasak aşk skandalı ortaya çıktı. İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Christian Eriksen'in hayat arkadaşı, oyuncuyu takım arkadaşı Jan Vertonghen ile aldattı. Yasak aşk yaşayan ikili giyinme odasında yakandı.
Olaya bir başka Tottenhamlı oyuncu daha katıldı. İngiliz futbolcu Harry Kane, yasak aşk yaşayan Jan Vertonghen yumrukladı. Skandal İngiliz basınında yankılandı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Harry Kane yasak aşk yaşayan Vertonghen'i dövdü.
Olaya bir başka Tottenhamlı oyuncu daha katıldı. İngiliz futbolcu Harry Kane, yasak aşk yaşayan Jan Vertonghen yumrukladı. Skandal İngiliz basınında yankılandı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Harry Kane yasak aşk yaşayan Vertonghen'i dövdü.
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