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  • 02.10.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 22:39

Son dakika: havalimanına düştü! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Connecticut eyaletinde düşen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma B-17 nda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Uçakta 13 kişinin bulunduğu belirtildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir düştü.

Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eyalet yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kalkışın hemen ardından acil iniş yapmaya çalışırken düşen uçakta 3'ü mürettebat 13 kişinin bulunduğu belirtildi.

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