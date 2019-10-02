Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.10.2019 06:55
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 06:55

'da maden faciası! 20 kişi öldü

Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda kaçak şekilde işletilen altın madeninde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçüğün altında kalan 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kongo'da maden faciası! 20 kişi öldü

Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ülke basındaki e göre, Kindu kentine 180 kilometre mesafedeki Kampene maden yatağında ruhsatsız maden ocağında çökme yaşandı.

Bölgedeki bir sivil toplum kuruluşu yetkilisi Stephane Kamundala, göçükte aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kamundala, göçük altında çok sayıda kişinin olduğunu, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Altın, bakır ve kobalt cevherinden zengin KDC'deki maden bölgelerinde, yoksul halk, maden ocaklarının terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.

Haziran ayında ülkenin güneydoğusunda yer alan Kolwezi bölgesindeki kaçak işletilen bir bakır madeninde meydana gelen göçükte de 36 kişi hayatını kaybetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKongo'da maden faciası! 20 kişi öldü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri