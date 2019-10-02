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  • 02.10.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 19:13

Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi

, 'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa, bir günlüğüne, katledilen gazeteci 'nın adını verdi.

Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi

'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adı, sembolik olarak bir günlüğüne "Kaşıkçı Kanalı" oldu.

tarafından, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu "Kral Kanalı" sokağına, geçen yıl 'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda katledilen yazarı gazeteci 'nın adı verildi.

Büyükelçiliğin girişindeki kaldırıma yerleştirilen seyyar sokak tabelasında ""nın yanı sıra "Suudi Arabistan tarafından öldürülen gazeteci" yazısı da yerleştirildi.

Örgüt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Suudi Arabistan bunu aslında unutmak istiyor. Biz unutmayacağız. Bu sebeple bugün Lahey'deki büyükelçiliğin bulunduğu sokağın adına onun adını verdik." ifadelerini kullandı.

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