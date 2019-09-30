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  • 30.09.2019 22:14
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 22:31

'un iflasını açıklanmasının ardından Thomas da iflas etti

Dünyanın en 'un iflasını açıklanmasının ardından Hollanda'daki iştiraki olan Thomas da iflas etti.

İflaslar peş peşe geliyor!

'un iflasının açıklanmasının ardından 'daki iştiraki de iflas etti. Thomas tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin Amsterdam Mahkemesine istifasını sunduğu ve bunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Thomas Cook Hollanda'nın bireysel veya Avrupa'daki diğer Thomas Cook şirketleri ile devam etmesi için görüşmeler yapıldığı ve bunun kısa vadede mümkün olmadığı için iflasın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Thomas Cook Hollanda'nın 200 çalışanı için toplu istifa başvurusu yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

, dünyanın en Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından 'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

THOMAS COOK BELÇİKA'DA DA İFLAS ETTİ
Dünyanın en büyük Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Belçika'daki iştiraki de iflas etti.

Thomas Cook Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli taraflarla yapılan yoğun görüşmelere rağmen gerekli kısa vadeli finansman konusunda bir anlaşmaya sağlanamadığı ve şirketin resmen iflas ettiği bildirildi.

Açıklamada, Thomas Cook Belçika'nın 91 acentesi ve 501 çalışanı olduğu bilgisi paylaşılarak, yönetimin bu kişilerin mağduriyetlerini önlenmek için yoğun biçimde çaba göstereceği vurgulandı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

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