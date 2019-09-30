Son dakika: Terör örgütü Eş- Şebab'tan ABD askeri üssüne saldırı

Somali'de terör örgütü Eş- Şebab ABD'nin askeri üssüne saldırıda bulundu.

Somalili yetkilerden gelen bilgilere göre, bomba yüklü bir aracın ABD ve Somalili güçlerin olduğu askeri üssün kapısında infilak ettiği bildirildi.

Somali'deki Aşağı Şabel şehrinden güvenlik yetkilisi Yusuf Abdurrahman yaptığı açıklamada, patlamanın ardından silah seslerinin geldiğini belirtti.