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  • 29.09.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 10:03

'ye kafa tutuyorlardı! Yunan sundan olmak isteyenlere şok cevap!

ye i yönden kafa tutmaya çalışan , ya katılmak isteyen kişilere, envanterde yeterli postal ve üniforma olmadığı gerekçesiyle, "Seneye gelin" karşılığı verildi.

Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şok cevap!

Özellikle 'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle 'ye kendince kafa tutan Yunan sunda lere verilebilecek yeterli postal, üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırdı. Askerliğini yapmak isteyen gençlere bu sefer yetersiz kaldı. Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvuruları bir sonraki döneme kaydırıldı.

"ORDUNUN DESTEK VEREBİLECEĞİNDEN FAZLA İSTEK VAR"
Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Şu anda ordunun destek verebileceğinden daha fazla askeri birliklere katılmak isteyenler var" açıklamasını yaptı.

Yunan gazetesi askeri kaynakları ise Yunan ordusunun bu kadar fazla askerin yemek ve giyim ihtiyacını karşılayamayacağını belirtti.

Resmi rakamlara göre Yunan kara kuvvetlerinde subaylarla beraber toplam 93 bin 500 kişi bulunuyor. Yılda yaklaşık 60 bin gencin askerlik yaptığı belirtiliyor.

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