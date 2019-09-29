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  • 29.09.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 10:52

'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!

'da yaşanan art arda ler toplanma alanlarının nerede ve kaç tane olduğu sorusunu da beraberinde getirdi. Toplanma alanları depremin ilk gününden bu yana diline dolayan , kendi partisinin belediyelerinde bu alanları ranta peşkeş çekmiş. CHP’nin, kalesi olarak bilinen Bakırköy, , Şişli ve gibi ilçelerde, toplanma alanlarına , lüks site gibi yapılar inşa edildi. Mecidiyeköy’deki tek afet toplanma bölgesi olan Stadı’nın yerine 160 metrelik dev kuleler yükseliyor.

CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!

Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen ve mega kentin her iki yakasında da hissedilen in yankıları sürüyor. Kıyıya 21,6 kilometre uzaklıkta, denizin 6,9 kilometre altında yaşanan kırılma, lulara 1999 yılındaki 17 Ağustos ve 12 Kasım kâbuslarını yeniden hatırlattı. Milyonların kendisini sokağa attığı deprem sonrası acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi. Akit'in yaptığı araştırmada, 'li belediyelerin idaresindeki afet toplanma alanlarının eski işlevini kaybettiği gözler önüne serildi.

ESKİ İŞLEVLERİ YOK EDİLDİ
Yeni Akit'te yer alan habere göre, Perşembe günü 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Büyük İstanbul Depremi'ne yönelik uyarılar daha ciddileşirken, gözler tedbir alanlarına çevrildi. 17 bin 480 vatandaşımızın can verdiği Marmara Depremi sonrası olarak belirlenen ve önemli bir kısmının CHP'li belediyelerin sorumluluğunda olan araziler, imara açılarak ranta kurban edildi. Yönettiği ilçeleri beton yığını haline getiren CHP'li belediyelerin idaresindeki afet toplanma alanlarının eski işlevini kaybettiği ortaya çıktı. CHP'nin kalesi olarak bilinen Bakırköy, , Şişli ve gibi ilçelerde, deprem toplama alanları yerine , lüks site gibi yapıların inşa edildiği belirlendi.

NE ŞEHİRCİLİK NE İLKE BIRAKILDI
Şişli Mecidiyeköy'deki tek afet toplanma bölgesi olan Stadı'nın arsası üzerinde, 160 metre yüksekliğinde iki konut kulesi yükseldi. 4 milyon dolar değerindeki rezidansların bulunduğu devasa kule, şehircilik ilkelerini adeta katletti. Kadıköy'ün gözbebeği konumundaki Otosan Fabrikası arazisinin yerine 325 bin metrekarelik alana sahip Akasya AVM isimli alışveriş merkezi yapıldı. CHP'nin yönettiği Bakırköy sınırları içerisinde bulunan deprem toplama alanlarına ise tanesi 6 milyon TL değerinde 950 konutlu Ataköy Konakları inşa edildi. Afet anlarında vatandaşın sığınacak alanlarının işgal edildiği Bakırköy'de bir başka araziye toplamda 133 bin metre kare kullanım alanın sahip Capacity Avm isminde alışveriş merkezi yapıldı.

RANT HIRSIYLA İŞGAL EDİLDİ
44 bin metrekare toplanma yeri ayrılan Beşiktaş'ta ise Ortaköy Ermeni Vakfı'nın imara açılan arazisinin yerinde, 8 milyon TL değerinde rezindanslar yükseldi. Aynı ilçede tedbir alanı olarak belirlenen bir başka bölgeye 22 katlı deniz manzaralı plaza yapıldı. Zincirlikuyu'daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü arazisine de Zorlu AVM dikildi. Olası bir büyük depremde insanların sığınıp hayatlarını sürdürmeye çalışacağı Maltepe'deki doğal afet toplanma alanlarının yerinde 210 adet rezidanstan oluşan Dap Royal Center inşa edildi. Vatandaşın güvenliğini sağlayacak toplanma yerlerini yandaşlarına peşkeş çeken CHP'nin İstanbul'a yönelik ihaneti ise tescillendi.

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