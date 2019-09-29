CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!

Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen ve mega kentin her iki yakasında da hissedilen depremin yankıları sürüyor. Kıyıya 21,6 kilometre uzaklıkta, denizin 6,9 kilometre altında yaşanan kırılma, İstanbullulara 1999 yılındaki 17 Ağustos ve 12 Kasım kâbuslarını yeniden hatırlattı. Milyonların kendisini sokağa attığı deprem sonrası acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi. Akit'in yaptığı araştırmada, CHP'li belediyelerin idaresindeki afet toplanma alanlarının eski işlevini kaybettiği gözler önüne serildi.

ESKİ İŞLEVLERİ YOK EDİLDİ

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Perşembe günü 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Büyük İstanbul Depremi'ne yönelik uyarılar daha ciddileşirken, gözler tedbir alanlarına çevrildi. 17 bin 480 vatandaşımızın can verdiği Marmara Depremi sonrası toplanma alanı olarak belirlenen ve önemli bir kısmının CHP'li belediyelerin sorumluluğunda olan araziler, imara açılarak ranta kurban edildi. Yönettiği ilçeleri beton yığını haline getiren CHP'li belediyelerin idaresindeki afet toplanma alanlarının eski işlevini kaybettiği ortaya çıktı. CHP'nin kalesi olarak bilinen Bakırköy, Beşiktaş, Şişli ve Maltepe gibi ilçelerde, deprem toplama alanları yerine AVM, lüks site gibi yapıların inşa edildiği belirlendi.

NE ŞEHİRCİLİK NE İLKE BIRAKILDI

Şişli Mecidiyeköy'deki tek afet toplanma bölgesi olan Ali Sami Yen Stadı'nın arsası üzerinde, 160 metre yüksekliğinde iki konut kulesi yükseldi. 4 milyon dolar değerindeki rezidansların bulunduğu devasa kule, şehircilik ilkelerini adeta katletti. Kadıköy'ün gözbebeği konumundaki Otosan Fabrikası arazisinin yerine 325 bin metrekarelik alana sahip Akasya AVM isimli alışveriş merkezi yapıldı. CHP'nin yönettiği Bakırköy sınırları içerisinde bulunan deprem toplama alanlarına ise tanesi 6 milyon TL değerinde 950 konutlu Ataköy Konakları inşa edildi. Afet anlarında vatandaşın sığınacak alanlarının işgal edildiği Bakırköy'de bir başka araziye toplamda 133 bin metre kare kullanım alanın sahip Capacity Avm isminde alışveriş merkezi yapıldı.

RANT HIRSIYLA İŞGAL EDİLDİ

44 bin metrekare toplanma yeri ayrılan Beşiktaş'ta ise Ortaköy Ermeni Vakfı'nın imara açılan arazisinin yerinde, 8 milyon TL değerinde rezindanslar yükseldi. Aynı ilçede tedbir alanı olarak belirlenen bir başka bölgeye 22 katlı deniz manzaralı plaza yapıldı. Zincirlikuyu'daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü arazisine de Zorlu AVM dikildi. Olası bir büyük depremde insanların sığınıp hayatlarını sürdürmeye çalışacağı Maltepe'deki doğal afet toplanma alanlarının yerinde 210 adet rezidanstan oluşan Dap Royal Center inşa edildi. Vatandaşın güvenliğini sağlayacak toplanma yerlerini yandaşlarına peşkeş çeken CHP'nin İstanbul'a yönelik ihaneti ise tescillendi.