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  • 29.09.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 19:48

’da leri liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı

Son dakika haberine göre ’da yapılan erken genel lerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı.

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