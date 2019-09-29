Son dakika haberine göre Avusturya’da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı. Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı. Ayrıntılar geliyor... Avusturya'da seçim tarihi belli oldu
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