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  • 29.09.2019 00:06
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 00:06

ilk kez si verecek

, ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez 49 ülke vatandaşına si verileceğini açıkladı. Suudi Arabistan, bugüne kadar sadece hac ve umre ile iş için ülkeye gitmek isteyenlere vize veriyordu. Kısa süre önce spor ve kültürel etkinlikler için ülkeye gitmek isteyenlere de vize verilmeye başlanmıştı.

Flaş karar! Suudi Arabistan ilk kez...

Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez 49 ülke vatandaşına turist vizesi verileceğini açıkladı.

Başkent Riyad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Turizm Kurulu Başkanı Ahmed el-Hatip, ülkeyi turizme açmak için 49 ülkeye turist vizesi vermeye başlanacağını belirtti.

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