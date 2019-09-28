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  • 28.09.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 10:35

Netflix dizisi 'de bölünmüş haritası sosyal medyayı ayağa kaldırdı ( kimdir?)

Dijital yayın platformu Netflix bir skandalla gündemde... Platformun, bu ay başında yayınlamaya başladığı, Mısırlı bir Yahudi olan ve 'daki istihbarat savaşlarının bel kemiği isimlerinden biri olan 'in hikayesinin anlatıldığı adlı mini dizinin 4.bölümünün bir sahnesinde yer alan 'bölünmüş haritası' tepki çekti.

Mısırlı bir Yahudi olan Cohen, 1960'lı yılların başında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmaya başladı ve Suriye'de çok önemli istihbarat çalışmaları yaptı. Daha sonra Suriye tarafından yakalanan Cohen, 1965 yılında idam edildi.

Başrolünde komedi filmleriyle tanınan Sacha Baron Cohen'in oynadığı The Spy dizisi, Eli Cohen'in masabaşı bir işte çalışırken Mossad'ın en önemli ajanlarından birine dönüşmesi sürecini ve yaptığı istihbarat çalışmalarını anlatıyor.

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