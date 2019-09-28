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  • 28.09.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 15:55

 ülkesinden 'ye destek

, Avrupa Birliği'nin ('deki Suriyelilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi gerektiğini söyledi. Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık. Bu yüzden AB'nin Türkiye'deki Suriyeli lerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi lazım"  dedi.

AB ülkesinden Türkiye'ye destek!

, Osnrücker Zeitung gazetesine verdiği röportajda, AB'nin politikası ve 'nin sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE 3,5 MİLYON SURİYELİ İLE AĞIR BİR YÜK OMUZLUYOR"
Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık. Bu yüzden AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ek mali desteğin Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olacağını ifade eden Asselborn, "Bu para, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a veya hükümetten herhangi bir kimseye değil, örneğin mülteci çocukların okula gidebilmesi ve bu insanların sağlık ihtiyaçları için verilecek." ifadesini kullandı.

BORİS JOHNSON AÇIKLAMASI
Asselborn, Brexit sürecine ilişkin de "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin stratejik ve siyasi gücünde kayıp olacak." görüşünü paylaştı. Brexit'in çok önemli bir hata olduğunu savunan Asselborn, İngiltere'nin 19. yüzyıldaki imparatorluğunu 21. yüzyıla taşımak istediğini ancak bu hesabın tutmayacağını, Başbakan 'ın 2. Dünya Savaşı döneminin başbakanı olmadığını belirtti.

Asselborn ayrıca 'ya AB'de daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu.

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