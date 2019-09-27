Suriye Anayasa Komitesinin 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağı bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti.
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