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  • 28.09.2019 01:08
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 01:08

Suriye Anayasa Komitesi 'de 'de toplanacak

Son dakika haberine göre Suriye Anayasa Komitesi'nin 'de 'de toplanacağı bildirildi. , 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti.

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