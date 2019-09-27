Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek, hükümete, göstericilere saygı duyması çağrısında bulundu.

Yüksek Komiser Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtları ve destekçilerinin düzenlediği gösterilere atıfta bulunarak, "Mısır hükümetine uluslararası hukuka göre insanların barışçıl protestoda da bulunma hakkı olduğunu hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, ülkedeki "geniş çaplı tutuklamalardan" endişe duyduğunu vurgulayarak, itidal çağrısı yaptı.

Mısır'daki sivil toplum kuruluşlarına göre aralarında avukat, insan hakları savunucuları, siyasi aktivistler, akademisyenler ve gazetecilerin de bulunduğu 2 binden fazla kişinin ülkedeki pek çok şehirde 20-21 Eylül'deki protestolar öncesi, sırasında ve sonrasında gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Bachelet, akabinde bunların bazılarının serbest bırakıldığına dair bilgi aldıklarını aktardı.

Bachelet, Mısır'daki protestolarla bağlantılı geniş çaplı tutuklamaların ardından yapılması gereken hukuki süreçlerdeki eksikliklere ilişkin endişesini dile getirerek, Mısır makamlarını uluslararası norm ve standartlarına uygun olarak ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına tam olarak saygı duymaya çağırdı.

GÖSTERİCİLERİ TUTUKLAMAYIN ÇAĞRISI

Ülkedeki göstericilere saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Bachelet, "Göstericiler, sosyal medya da dahil olmak üzere fikirlerini ifade etme hakkına sahipler. Onlar sadece bu haklarını kullandıkları için ciddi suçlarla suçlansalar dahi asla gözaltına alınmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinin uluslararası standartlara uygun olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yetkilileri, bugün gerçekleşebilecekler de dahil olmak üzere gelecekteki protestolara yaklaşımlarını kökten değiştirmeye çağırıyorum. Sadece haklarını kullandığı için tutuklanan ve alıkonulanların da derhal serbest bırakılması gerekiyor."

CUMA NAMAZI SONRASI GÖSTERİLER DÜZENLENMİŞTİ

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtları ve destekçileri bugün cuma namazı sonrası eş zamanlı göster düzenlemişti.

Mısır'ın Kus ve Kina kentleri, Sisi karşıtı gösterilere sahne olmuş, çok sayıda kişinin katıldığı gösterilerde "Sisi defol", "Halk rejimin devrilmesini istiyor" şeklinde slogan atılmıştı.

Bu arada, Sisi karşıtı muhtemel gösterilere önlem amacıyla Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı'na giden tüm yollar güvenlik güçlerince kapatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Mısırlı eski müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Mısır'ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında geçen cuma oynanan süper kupa maçının ardından Sisi karşıtı eylemler yapılmıştı.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle Cumhurbaşkanı Sisi'yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.