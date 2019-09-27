Rusya, SU-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşme halinde olduğunu duyurdu. Rus haber ajansı RIA'nın üst düzey bir Rus yetkiliye dayandırdığı habere göre Rusya, Sukhoi Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşmeleri sürdürüyor. Haberde somut bir anlaşma için henüz erken olduğu detayına yer verildi.