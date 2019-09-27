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  • 27.09.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 14:59

'dan flaş açıklaması: Görüşmeler sürüyor

projesinden çıkarılmasının ardından 'nın uçaklarına ilgi göstermişti. Konuyla ilgili Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rus yetkililer SU-35'lerin satışı için Türkiye ile görüşme halinde olduklarını duyurdu.

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