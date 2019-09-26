Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın yapılan son test atışında hedefleri başarıyla vurmasının ardından Yunan basını füzelere geniş yer verdi.

"YUNAN FİLOSU TEHLİKEDE"

Yunanistan'da basındaki haberlerde "Türk gemi savar füzesinin ilk denemesi başarılı oldu. Yunan filosu için tehlike!'' manşetleri yer aldı.

TAM İSABET

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüyor. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesi DE son test atışında, hedefi başarıyla tutturdu.

DENİZLERDEKİ CAYDIRICILIĞI ARTIRACAK

Bu füzeler Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi. Atmacalar MİLGEM'lere entegre edilerek, denizlerdeki caydırıcılığı artıracak.



İLK DENİZ FÜZESİ

Öte yandan Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.





