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  • 26.09.2019 08:19
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 08:21

'nin ilk deniz füzesi Yunan'ı korkuttu: Tehlike altındayız

'nin ilk deniz füzesi 'nın son test atışı başarıyla tamamlaması 'ı korkuttu. Yunan basını, "Türk gemi savar füzesinin ilk denemesi başarılı oldu. Yunan filosu için tehlike!" diye yazdı.

'nin ilk deniz füzesi 'nın yapılan son test atışında hedefleri başarıyla vurmasının ardından Yunan basını füzelere geniş yer verdi.

"YUNAN FİLOSU TEHLİKEDE"
'da basındaki haberlerde "Türk gemi savar füzesinin ilk denemesi başarılı oldu. Yunan filosu için tehlike!'' manşetleri yer aldı.

TAM İSABET
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüyor. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesi DE son test atışında, hedefi başarıyla tutturdu.

DENİZLERDEKİ CAYDIRICILIĞI ARTIRACAK
Bu füzeler Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise tarafından yerli olarak üretildi. Atmacalar MİLGEM'lere entegre edilerek, denizlerdeki caydırıcılığı artıracak.

İLK DENİZ FÜZESİ
Öte yandan Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.



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