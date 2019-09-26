Demi Moore'un itirafları Hollywood'u karıştı Hollywood yıldızı Demi Moore, 15 yaşındayken eve geldiğinde yetişkin bir adamla karşılaştığını anlattı. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Eylül 2019 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz haberler…

Hollywood yıldızı Demi Moore, 15 yaşındayken eve geldiğinde yetişkin bir adamla karşılaştığını anlattı. Moore, kendisine tecavüz eden adamın evi terk etmeden önce kendisine "Annen tarafından 500 dolara satılmak nasıl bir his?" diye sorduğunu da söyledi. Evli kaldığı süre boyunca eski kocası (Kutcher) tarafından üçlü cinsel ilişki için çok fazla baskı gördüğünü ve aldatıldığını belirten Moore, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ashton Kutcher, 'üçlü cinsel ilişki' ve 'aldatma' iddialarıyla ilgili Twitter'dan telefon numarasını paylaştı ve 'Gerçeği öğrenmek için bana mesaj atın' dedi.





KARDEŞİNİ KESTİ, ÖLDÜRDÜ

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde korkunç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Stefania Dubrovina, sevgilisinin evinde ölü bulundu. Kanlar içinde, gözleri oyulmuş ve kulakları kesilmiş halde bulunan Stefania'nın189 kez bıçaklandığı tespit edildi. Polis, Stefania'nın 19 yaşındaki ablası Elizaveta'yı tutuklandı. Çünkü Elizaveta, kıskançlıktan kardeşini öldürmüştü.