178 yıllık Thomas Cook'un batışı üzerine, dünyanın birçok yerine tatile gitmiş 150 bini tatilci de tarihin en büyük kurtarma operasyonlarından biriyle evlerine dönüyor. Ancak İngiliz medyasında ilginç bir haber gündeme bomba gibi düştü. Guardian'ın görüşmelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk hükümeti ve Madrid yönetiminden destek alan İspanyol otelcilerin yardımıyla 200 milyon sterlinlik kaynak aktarımı şirkete teklif edildi. Hatta Türk hükümeti, bu konuda çok önemli başka teklifler de sundu. Ancak Türkiye'nin bu kurtarma planı, İngiltere hükümetinin anlaşmaya herhangi bir mali garanti vermeyi reddetmesi üzerine çöktü. Şimdi 25 bine yakın kişinin işsiz kalacağı belirtilirken, Türkiye'nin teklifinin reddedilmesinin çok büyük bir hata olduğuna dikkat çekildi. Adı gizli tutulan kaynak, "ki hükümet Bir İngiliz markasını desteklemeye hazırdı, Ancak İngiltere hükümeti istemedi. Bu şirket ne pahasına olursa olsun kurtarılmalıydı" dedi.
SİGORTA VAR
Thomas Cook'un batması halinde oluşan bu mağduriyeti kim karşılayacak sorusu da gündeme geldi. Böyle bir durumda İngiltere'de finansal olarak İngiltere Turizm Acenteleri Birliği (ABTA) ve Hava Taşımacılığı Lisans Organizasyonu (ATOL) tarafından güvence altında. Ancak ödemeler halihazırda tatilde olup da ülkesine dönecek olanları kapsıyor. Paket turlarda uçak ve konaklama ücretleri ATOL tarafından koruma altında ve zaman içinde ödenecek. Benzer bir durum Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Bu sorunun cevabı 'Kredi kartı sigortası olanların sayısı kadar ya da seyahat sigortası şirketlerinin yaptığı sigortanın kapsamı kadar' diye cevaplanabilir.
'DOMİNO ETKİSİ OLUR' PANİĞİ
Times'ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde, Türk hükümetinin mahsur kalan İngiliz tatilcilerden para talep etmeye çalışan otelcilerin soruşturulacağını açıkladığı vurgulanıyor. Türkiye'de Thomas Cook ile paket tatil yapan 26 binden fazla İngiliz tatilci olduğu belirtilirken, gazeteye konuşan bir İngiliz turist, Ölüdeniz 'deki bir otelden çıkış yapmak istediklerinde, tatilden önce Thomas Cook'a bütün ücreti ödemelerine karşın, otelin kendilerinden 1000 sterlinden fazla para istediğini iddia ediyor. Ancak bazı küçük otellerin batacağına dikkat çekildi. Thomas Cook'un batışının sektöre 50 milyar dolarlık bir etki yapacağı belirtildi.
SİGORTA VAR
Thomas Cook'un batması halinde oluşan bu mağduriyeti kim karşılayacak sorusu da gündeme geldi. Böyle bir durumda İngiltere'de finansal olarak İngiltere Turizm Acenteleri Birliği (ABTA) ve Hava Taşımacılığı Lisans Organizasyonu (ATOL) tarafından güvence altında. Ancak ödemeler halihazırda tatilde olup da ülkesine dönecek olanları kapsıyor. Paket turlarda uçak ve konaklama ücretleri ATOL tarafından koruma altında ve zaman içinde ödenecek. Benzer bir durum Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Bu sorunun cevabı 'Kredi kartı sigortası olanların sayısı kadar ya da seyahat sigortası şirketlerinin yaptığı sigortanın kapsamı kadar' diye cevaplanabilir.
'DOMİNO ETKİSİ OLUR' PANİĞİ
Times'ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde, Türk hükümetinin mahsur kalan İngiliz tatilcilerden para talep etmeye çalışan otelcilerin soruşturulacağını açıkladığı vurgulanıyor. Türkiye'de Thomas Cook ile paket tatil yapan 26 binden fazla İngiliz tatilci olduğu belirtilirken, gazeteye konuşan bir İngiliz turist, Ölüdeniz 'deki bir otelden çıkış yapmak istediklerinde, tatilden önce Thomas Cook'a bütün ücreti ödemelerine karşın, otelin kendilerinden 1000 sterlinden fazla para istediğini iddia ediyor. Ancak bazı küçük otellerin batacağına dikkat çekildi. Thomas Cook'un batışının sektöre 50 milyar dolarlık bir etki yapacağı belirtildi.
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