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  • 24.09.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 12:08

: İstanbul'un ardından bir de 'da

haberine göre İstanbul'da yaşanan in ardından bir deprem de 'da meydana geldi. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında yaşanan depremin şiddetinin 5,5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

İstanbul'un ardından bir deprem de Yunanistan'da

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) 'ın Girit Adası'nda Makry Gialos kentinin 106 km güneyinde 5.5 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 10:48'te meydana gelen depremin yerin 80 km altında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD: DEPREM 5 ŞİDDETİNDE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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