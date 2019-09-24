Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00'da gerçekleştiğini duyurdu.
Pakistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Pakistan’ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00’da gerçekleştiğini duyurdu.
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