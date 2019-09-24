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  • 24.09.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 15:40

’da 5.9 büyüklüğünde

’ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Avrupa - orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00’da gerçekleştiğini duyurdu.

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