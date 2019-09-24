Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.
BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.
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