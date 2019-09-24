Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katıldı. BM Genel Kurulu'nda dünyanın gündemine damga vuran bir konuşmaya imza atan Başkan Erdoğan, Trump'ın masasında, Muhammed Mursi'yi darbe ile devirerek başa gelen Mısır'ın lideri Sisi'yi görünce salona girmedi.

"SİSİ'YLE AYNI MASADA OTURMAM" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BM) gerçekleştiği New York'ta, darbeye ve darbecilere karşı tarihi bir tavır ortaya koymuştu. Erdoğan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe Sisi'yle aynı masaya verildiği için katılmamış ve "Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştıramam" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.