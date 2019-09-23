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  • 24.09.2019 03:16
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 03:16

Cezayir'de Buteflika'nın kardeşi hakim karşısına çıktı

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi ve eski istihbarat başkanlarının yargılandığı davanın ilk duruşması düzenlendi.

Buteflika'nın kardeşi hakim karşısına çıktı
Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi ve eski istihbarat başkanlarının yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı

Başkent Cezayir'in güneyindeki Buleyde'deki Askeri Mahkemede yargılanmaya başlanan Said Buteflika, eski istihbarat başkanları , General Osman (Beşir) Tartag ile İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanun'un duruşması basına kapalı gerçekleştirildi. Duruşmaya sadece sanıkların savunma heyeti ve aileleri katıldı.

Güvenlik güçlerinin de mahkeme çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Muhammed Medyen'in savunma heyetinden avukat Faruk Kusantini, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin, sanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı ertelediği bilgisini paylaştı.

"Hakim dün Said Buteflika'yı dinledi. Bugün de diğer sanıkları dinleyecek." diyen Kusantini, hükmün perşembe günü verilmesinin beklendiğini söyledi.

Kusantini, savunma heyetinin, Medyen ve Hanun'un sağlık durumları sebebiyle duruşmanın ertelenmesini talep ettiğini, hakimin de söz konusu kişileri muayene etmek üzere doktor görevlendirilmesine karar verdiğini belirtti.

Cezayir medyasının yakından takip ettiği davayla ilgili "tarihi" ve "yüzyılın davası" değerlendirmesi yapıldı.

Ülkede şubat ayından bu yana düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski istihbarat başkanları hakkında mayıs ayında "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

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