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  • 23.09.2019 08:45
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 09:36

Başkan Erdoğan'la görüşen 'li Senatör Graham'dan açıklaması: 'yi geri almaya çalışıyoruz

'li Cumhuriyetçi Senatör , Başkan Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra müttefiki 'yi Temmuz ayında çıkarıldığı savaş uçakları ortak üretim programına geri döndürmek istediğini söyledi.

Başkanı 'ın yakın müttefiki ABD'li Cumhuriyetçi Senatör , 'ta yaptığı açıklamada "(Türkiye'yi) F-35 programına geri almaya çalışıyoruz" dedi.

ve Washington 'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

ABD S-400'lerin 'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin satın almayı planladığı yapımı savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

, Türkiye'nin Temmuz ayında 'dan S-400'leri satın almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Çok uluslu bir proje olan F-35'in ortaklarından olan Türkiye, ortaklık kapsamında uçağın bazı parçalarını üretiyordu.

"TÜRKİYE TÜM BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"
Graham, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde New York'ta Erdoğan ile bir araya geldi. Videoda Graham, Erdoğan ile olası bir serbest ticaret anlaşmasını ele aldıklarını söyledi. Graham gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye yalnızca Suriye konusunda değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik" dedi.

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