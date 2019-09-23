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  • 23.09.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 19:28

ABD Başkanı Trump'tan 'ne "beklenmedik ziyaret"

ABD Başkanı beklenmedik bir şekilde 'nin yapıldığı salonuna girdi. Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump'tan şaşırtan ziyaret!

ABD Başkanı 'ın beklenmedik şekilde 'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler () u salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

ŞAŞKINLIK YARATTI
Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

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