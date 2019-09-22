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  • 23.09.2019 05:24
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 05:24

Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi

ABD Başkanı , Teksas'ta ile görüştü. İki liderin Birleşmiş Milletler (BM) 74. kapsamında 'ta da bir araya gelmeleri öngörülüyor.

Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi

ABD Başkanı , Teksas'ta ile bir araya geldi.

ABD'deki Hindistanlı toplumun, bu ülkeye birçok yönden katkı sağladığını vurgulayan Trump, "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Trump hakkında, "Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu" dedi.

İki liderin Birleşmiş Milletler (BM) 74. kapsamında 'ta da bir araya gelmeleri öngörülüyor.

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